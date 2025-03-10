В Приангарье предложили увеличить выплаты участникам СВО в 2,5 раза

В Иркутской области рассмотрят инициативу об увеличении в 2,5 раза единовременной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ об участи в специальной военной операции (СВО). Ее размер предлагается установить на уровне 1 млн руб., соответствующее предложение было озвучено на оперативном штабе под председательством губернатора Игоря Кобзева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В случае принятия законопроекта, его действие будет распространено на контрактников, заключивших договор с 1 марта 2025 года. Депутаты областного парламента рассмотрят предложение на мартовской сессии.

Как писал «Ъ-Сибирь», последний раз выплата была увеличена в марте прошлого года с 200 до 400 тыс. руб. В ноябре 2024 года в области назначили разовые выплаты в 10 тыс. руб. семьям участников СВО в связи с рождением ребенка.

Александра Стрелкова