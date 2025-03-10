Женщину, обвиняемую в убийстве сына, предложили приговорить к 19 годам колонии

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров выступил в прениях по уголовному делу в отношении Ирины Шатовой. Как сообщает Ura.ru, он предложил суду признать ее виновной в убийстве малолетнего сына и приговорить к 19 годам лишения свободы. Господин Бухтояров считает также, что подсудимая должна быть ограничена в свободе после отбывания наказания сроком на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Шатова

Фото: Properm.ru Ирина Шатова

Фото: Properm.ru

По версии следствия, 11 июля 2024 года Ирина Шатова убила своего девятилетнего сына, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми. Преступление было раскрыто с помощью камер видеонаблюдения.

В отношении женщины возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подсудимая признала вину в полном объеме.