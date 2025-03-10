В АТОР рассказали об итогах поездки экспертов туриндустрии на пляжи Анапы

Морская вода у побережья Анапы полностью соответствует санитарным нормам, что подтверждают исследования Роспотребнадзора. Специалисты уверяют, что вода будет пригодна для купания и летом 2025 года, несмотря на недавнюю аварию танкеров, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) по итогам поездки отраслевых экспертов в Анапу в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Точных сроков завершения очистки пляжей Анапы от поверхностных загрязнений официальные лица пока не называют, отмечают в АТОР. Представители гостиничного бизнеса полагают, что работы должны быть закончены до майских праздников. Специалисты подчеркивают важность уборки до наступления жары, пока фрагменты мазута остаются сухими и полутвердыми.

Сроки открытия пляжного сезона зависят от результатов проб Роспотребнадзора. Администрация Анапы рассчитывает успеть просеять песок в поверхностном слое до начала лета. Однако, как заявил заместитель главы Анапы Виталий Воронов, если Роспотребнадзор признает качество песка неудовлетворительным, власти готовы заменить его. По предварительным расчетам, для этого потребуется около 0,85 млн т нового песка.

Турбизнес ожидает окончательного решения о безопасности отдыха в Анапе к концу марта. Это особенно важно для организаторов детского отдыха, которым необходимо заранее бронировать железнодорожные билеты. Из-за неопределенности ситуации местные гостиницы уже зафиксировали падение предварительных бронирований от 40% до 80% по сравнению с прошлым годом.

Отельеры уверены, что пляжный сезон в Анапе все же состоится, но пик бронирований существенно сдвинется. Они отмечают, что затягивание с официальной позицией относительно безопасности отдыха на курорте приводит к переориентации туристов на другие черноморские направления.

В условиях информационной неопределенности гостиницы Анапы не планируют предлагать значительные скидки для привлечения отдыхающих. По мнению представителей отрасли, пока в СМИ распространяются негативные сведения о состоянии побережья, ценовые стимулы не дадут эффекта. Не исключено, что к маю, когда ситуация станет более ясной, появятся специальные предложения для заполнения номерного фонда в начале сезона.

Туристам рекомендуют не спешить с решением об отмене или переносе летнего отдыха в Анапе – время для взвешенного выбора еще есть.

Вячеслав Рыжков