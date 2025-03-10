На Кубке России по биатлону в Златоусте побывали более 26 тыс. зрителей

Финальные соревнования Кубка России по биатлону в Златоусте за три дня посетили почти 26,5 тыс. зрителей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

С 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой были разыграны шесть комплектов медалей в трех дисциплинах биатлона: спринт, гонка преследования и масс-старт.

В женском спринте золото выиграла Виктория Сливко (Тюменская область), серебро — Ирина Казакевич (Свердловская область), бронзу — Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра). Среди мужчин лучшими стали Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край), Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) и Иван Колотов (Пермский край).

В гонке преследования 10 км среди женщины на первом месте также вышла Виктория Сливко из Тюменской области, серебро у Ирины Казакевич, а бронза досталась Анастасии Халили из Московской области. В мужской гонке 12,5 км победителем стал Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край). На втором месте Саид Каримулла Халили (Москва), на третьем — Кирилл Бажин (Свердловская область).

В дисциплине «масс-старт» среди мужчин золото взял Саид Каримулла Халили, серебро Антон Бабиков (Башкортостан), бронзу — Ильназ Мухамедзянов. Среди женщин на первое место вышла Ирина Казакевич, за ней Тамара Дербушева и Светлана Миронова (Свердловская область).

Всего на соревнования приехали 107 спортсменов из 17 регионов РФ.