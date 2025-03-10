Бывшего главу нижегородского поселка оштрафовали за 120 вырубленных сосен

В Володарском районе судебные приставы взыскали с бывшего главы рабочего поселка Решетиха Максима Курятникова 1 млн руб. за 120 вырубленных сосен. По данным регионального управления службы судебных приставов, земли, на которых произошла вырубка, не входили в границы муниципального образования. Глава поселка не имел права выдавать разрешение на вырубку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В картотеке судебных дел говорится, что вырубку деревьев муниципалитет проводил ради строительства дороги. После вырубки глава района попытался оформить право муниципальной собственности на эти земли государственного лесного фонда.

Общая сумма ущерба, причиненного в результате действий Максима Курятникова, составила 1,015 млн руб. В Володарском районе в отношении него было возбуждено исполнительное производство, обращено взыскание на заработную плату и вынесено постановление об ограничении выезда за пределы России.

Максим Курятников пытался оспорить решение о штрафе в апелляционной и кассационной инстанции, но не смог.

Андрей Репин