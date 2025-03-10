Три человека пострадали в результате ДТП в Ростове

В Ростове 9 марта около 16:35 в районе дома №105 по ул. Нансена произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель Chevrolet Aveo ехал по ул. Нансена со стороны пер. Дальний в направлении пр. Нагибина, не справился с управлением и столкнулся с Kia Sportage, который ехал по встречной полосе. После столкновения автомобили врезались в припаркованный Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП пострадали 39-летний водитель Chevrolet Aveo, 38-летний водитель Kia Sportage и пассажир 34-летний пассажир.

Мария Иванова