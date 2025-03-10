Три земельных участка на окраине Краснодара продают за 8,1 млн рублей

Конкурсный управляющий краснодарского ЖСК «Свой дом» Мурат Куготов сообщает о проведении публичных торгов по реализации трех земельных участков в поселке Российском на северной окраине кубанской столицы. Площадь каждого из участков составляет около 332 кв. м, начальная стоимость каждого лота — 2,7 млн руб. Сведения об аукционе опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно Публичной кадастровой карте, земельный участки находятся на улице Лисичанской. Они относятся к землям населенных пунктов и находятся в частной собственности. Кадастровая стоимость участков — около 1,5 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в сентябре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении жилищно-строительного кооператива «Свой Дом» процедуру наблюдения. С требованием признать ЖСК банкротом в краевой арбитраж обратилось частное лицо, предъявившее кооперативу 3,5 млн руб. задолженности. В марте 2019 года ЖСК «Свой дом» был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсные процедуры.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЖСК «Свой Дом» зарегистрирован в Краснодаре в сентябре 2014 года. Основной вид деятельности кооператива — строительство жилых и нежилых зданий. Его председателем в 2018 году был Евгений Савва (гендиректор и совладелец (70% доли в УК) ООО «СК "Русстрой"», а также директор и совладелец (100% доли в УК) ООО «Бигстройсервис»).

Дмитрий Михеенко