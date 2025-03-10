Путин поручил фонду «Защитники Отечества» заниматься пропавшими без вести

Президент Владимир Путин поручил распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на семьи участников СВО и пропавших без вести военнослужащих, следует из сообщения на сайте Кремля. Ответственными по этому поручению назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и замминистра обороны Анна Цивилева, возглавляющая фонд. Дата исполнения поручения — 30 марта.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно указу президента о создании фонда от 3 апреля 2023 года, основной целью организации является социальное сопровождение ветеранов боевых действий на Украине и семей погибших военнослужащих. Фонд помогает участникам СВО в сферах получения выплат, медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения, психологической помощи, трудоустройства и санаторно-курортного лечения.

Указ не предполагает, что фонд должен оказывать помощь семьям участников СВО и работать в сфере поиска пропавших без вести. Тем не менее на сайте «Защитников Отечества» в числе направлений деятельности указывается, что фонд координирует поиск пропавших без вести военнослужащих и принимает родственников пропавших в регионах (для сбора генетического материала и составления разыскных карт).

14 февраля президент Владимир Путин поручал министру обороны Андрею Белоусову улучшить механизм поиска военных, пропавших без вести во время боевых действий на Украине. По данным Международного комитета Красного Креста, количество открытых дел о пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине с обеих сторон конфликта увеличилось за 2024 год более чем вдвое, практически достигнув 50 тыс. Аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в 2024 году установил судьбу 3176 военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими.

Полина Мотызлевская