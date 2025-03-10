Более 20 сотрудников Гостехнадзора по Башкирии привлекли к ответственности

По представлению прокуратуры Башкирии 21 чиновник Государственного комитета республики по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзора) привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка выявила многочисленные факты не представления сведений о принадлежащем им имуществе и банковских счетах.

Некоторые служащие использовали служебный транспорт в личных целях, а также покупали бензин для своих автомобилей за счет бюджетных средств и «в условиях заинтересованности» регистрировали и проводили техосмотр автомобилей родственников.

Олег Вахитов