Более 20 сотрудников Гостехнадзора по Башкирии привлекли к ответственности
По представлению прокуратуры Башкирии 21 чиновник Государственного комитета республики по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзора) привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокурорская проверка выявила многочисленные факты не представления сведений о принадлежащем им имуществе и банковских счетах.
Некоторые служащие использовали служебный транспорт в личных целях, а также покупали бензин для своих автомобилей за счет бюджетных средств и «в условиях заинтересованности» регистрировали и проводили техосмотр автомобилей родственников.