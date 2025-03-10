В спорте, как в кино

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 6 марта провели очередной бизнес-завтрак. В этот раз спикерами мероприятия стали заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, Чемпионка мира Светлана Уварова, которая рассказала о женском пути в «неженском» виде спорта, а также — глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин, прокомментировавший развитие киноиндустрии после ухода с рынка зарубежных компаний, смену предпочтений зрителей и конкуренцию кинотеатров с интернет-платформами.

Гостями бизнес-завтрака были заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, Чемпионка мира Светлана Уварова и глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин

Фото: Дмитрий Михеенко

«Если на тренировке не поплакала — тренировка прошла даром»

Светлана Уварова родилась в городе Ногинске Московской области. Она начала заниматься самбо в десятилетнем возрасте в клубе «Тори» города Электроугли. Ее первым тренером был Александр Савельев.

«В детстве я хотела стать судьей, как мама. Но мама, за что ей благодарность, сказала: “Не нужно ходить за мной!”. Сначала она не относилась серьезно к моим занятиям спортом, но когда увидела мои первые достижения и, что спорт может приносить деньги, — поменяла свое мнение»,— рассказывает Светлана.

Она вспоминает, что первые тренировки были в маленьком зале. «Если я на тренировке не поплакала — значит, тренировка прошла даром»,— говорит девушка.

В 2012 году Светлана Уварова заняла третье место на первом открытом первенстве Европы среди кадетов в Таллине, а в 2013 и 2014 годах брала «бронзу» на первенствах России по самбо. В 2015 году как юниорка Светлана пришла второй на первенстве России и удостоилась представлять нашу страну на первенстве Европы в Сербии. Там она стала победительницей в весе до 56 кг. В 2016 году самбистка Уварова снова стала второй на первенстве России среди юниоров, а также впервые выиграла первенство мира в Плоешти (Румыния). В 2017 году впервые выиграла первенство России и в качестве первого номера сборной удачно выступила на первенстве мира в Сербии.

Светлана Уварова: «После окончания активной спортивной карьеры мне бы хотелось стать профессиональным тренером»

Фото: Михаил Брайко

Окончив девять классов, Светлана поступила в колледж, где получила тренерскую специальность. После этого она отучилась в Московской государственной академии физической культуры, где, по воспоминаниям самбистки, самым близким к ее профилю была греко-римская борьба, и поступила в магистратуру Тамбовского государственного университета, чтобы получить специальность спортивного менеджера.

«Наверное, после окончания активной спортивной карьеры мне бы хотелось стать профессиональным тренером. Год назад у меня случилась травма, из-за которой я на какое-то

время выпала из спорта. До этого я была лучшей в России, но зарплата спортсмена зависит от его спортивных результатов, поэтому, не показывая достижения, можно остаться совсем без денег. Поэтому я окончила Академию нутрициологии, и теперь я профессиональный нутрициолог. В свое время нутрициология мне очень помогла, теперь и я могу помогать другим — это все, что касается постоянного стресса, травм, плохого питания и так далее»,— говорит Светлана Уварова.

В рамках бизнес-завтрака речь также шла о парадоксальной ситуации в современном российском спорте. Так, тренер Светланы — Александр Николаевич вспоминает, что раньше были очень плохие условия для тренировок спортсменов, для их экипировки, спорт практически не финансировался. Но, при этом, по словам тренера, были победы. Сейчас — все есть, а побед стало меньше.

В копилке Светланы Уваровой победа в кубке Европы, который прошел в Мадриде в конце 2017 год. В 2021 году Светлана стала чемпионкой России в весе до 59 кг и привезла серебряную медаль с чемпионата мира в Ташкенте. В феврале 2022 года во второй раз выиграла чемпионат России по самбо. В ноябре 2022 года выиграла чемпионат мира по самбо в Бишкеке, а в августе 2023-го была победительницей Игр стран СНГ в Беларуси. В ноябре 2023 года закончила выступление на чемпионате мира с бронзовой наградой.

Светлана считает, что деньги не должны быть мотиватором для спортсменов, идущих в большой спорт. Но, в то же время, она отмечает, что финансовая мотивация спортсменам необходима.

Гостей бизнес-завтрака волновали вопросы, когда не поздно молодым людям идти в профессиональный спорт. По словам Светланы, пятикратный чемпион мира по самбо Сергей Рябов, например, пришел в спорт только в 16 лет. Также Светлана рассказала о своем отношении к международным выступлениям под нейтральным флагом. По ее словам, несмотря на то, что стоять под родным флагом и подпевать слова российского гимна — это невероятная гордость, обстоятельства складываются иначе. «Я три года выступаю под нейтральным флагом, но понимаю, что, возможно, у меня не будет другой возможности показать свои силы на мировой арене. А по факту все равно все знают, что мы русские»,— говорит девушка.

«На финале Лиги чемпионов заработали больше, чем на “Чебурашке”»

Еще одним статусным гостем бизнес-завтрака КубА Клуба стал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Он возглавляет самую крупную сеть кинотеатров России, включающую 71 кинотеатр в 29 городах страны — от Красноярска до Калининграда. По словам спикера, в 2023 году выручка в индустрии составила 39 млрд руб., было продано 126 млн билетов, в 2024 году — 46 млрд руб. и 127 млн билетов. «По количеству билетов практически не выросли, но по деньгам рост произошел порядка 15%. Мы одна самых технологичных и самых честных сетей — мы не пиратим. Много чего на сегодня играет против нас, но мы надстраиваем бизнес, занимаемся дистрибуцией, участвуем деньгами в создании картин, купили франшизу двух ресторанов, думаем о создании детской развлекательной зоны»,— говорит господин Васясин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Васянин: «Основная проблема кинотеатров — это контент»

Фото: Дмитрий Михеенко Алексей Васянин: «Основная проблема кинотеатров — это контент»

Фото: Дмитрий Михеенко

По мнению Алексея Васясина, вокруг кинобизнеса должны создаваться другие бизнесы, которые имеют более высокую окупаемость и делать комплиментарность основному профилю деятельности компании. В то же время, объединенная киносеть старается развиваться нетрадиционными способами, показывая на экранах кинотеатров не только фильмы «под попкорн», но и, в том числе, спортивные мероприятия.

«В 2018 году, когда еще все было хорошо в киноиндустрии, я сделал вывод, что основная проблема кинотеатров — это контент. И как в воду смотрел. В конце концов, потребители ходят в кино рази контента. Это уже потом оценивается чистота туалетов, вкусный поп-корн и доброжелательный персонал. Но основным контентом может быть не только фильм. Но любое другое интересное мероприятие, которое может сподвигнуть человека взять семью, друзей и пойти в кинотеатр. Например, для бизнес-сообщества мы показывали в нашей сети кинотеатров Петербургский международный экономический форум. Люди приходили в кинотеатры по цене билета 5 тыс. руб. и смотрели форум. Аншлага не было, но люди приходили по всей России. В силу моей исторической любви к спорту, мы транслировали спортивные соревнования, в том числе, шахматы. Но вершиной популярности стал финал Лиги Чемпионов, показывая который мы заработали больше, чем на “Чебурашке”»,— рассказывает Алексей Васясин.

В кинотеатрах сети показывают также матчи российской футбольной Премьер-лиги, спектакли, оперу и даже проекты с симфоническим оркестром. Поэтому, по словам спикера, он реализует идею превращения кинотеатра в развлекательный хаб, где можно просто хорошо провести время, не важно, посмотрев при этом фильм или посидеть в ресторане.

«Лучшими фильмами прошлого года в плане выручки стали “Холоп” (3,5 млрд руб.), “Вызов” (2,1 млн руб.). Меня много спрашивают про фильм “Анора”. Очень хороший фильм, взявший пять из шести номинаций на “Оскар”, несмотря на то, что первые 20 минут фильм — просто “жесть”, их просто нужно перетерпеть. Фильм “Вызов” как мне кажется, недособрал выручку»,— рассказывает господин Васясин.

Гостей бизнес-завтрака больше всего волновали вопросы: когда не поздно начинать спортивную карьеру и вытеснят ли онлайн-платформы традиционные кинотеатры

Фото: Михаил Брайко

Он рассказывает о том, как связался с писателем Алексеем Ивановым в момент показов фильм «Сердце Пармы» по произведению пермского писателя и устроил творческую встречу с ним. Когда показывали фильм «Вызов» была встреча с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который оказался очень медийным человеком.

Что касается конкуренции с онлайн-платформами, то, по словам Сергея Васясина, офлайн-кинотеатры не являются конкурентами онлайн-кинотеатров, потому что транслирующие фильмы платформы, как правило, принадлежат крупным телекоммуникационным холдингам и не ставят себе задачи заработка денег, а работают над перетягиванием аудитории.

Спикер также отметил, что «Формула Кино» в Краснодаре, в силу своей удаленности от центра города (находится в ТЦ Oz Mall), не может претендовать на публику, которая ходит в кинотеатры ТРК «Галерея Краснодар». Кстати, по словам Сергея Васясина, кинокомплекс в «Галерее Краснодар» в плане выручки является самым популярным кинотеатром в России, конкурируя со столичным «Авиапарком».

ИП Пшеничный