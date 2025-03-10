В Ярославле мошенники предлагают жертвам операции с драгметаллами

В Ярославле участились случаи мошенничества, связанные с обменом денег на драгоценные металлы. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Схема обмана такова: мошенники утверждают, что кто-то пытается похитить деньги жертвы. Чтобы сохранить их, они предлагают купить золотые или серебряные слитки и инвестиционные монеты. На следующем этапе мошенники требуют передать эти ценности курьеру, выдаваемому за сотрудника банка, либо предлагают продать их в другом банке.

«Мошенники убеждают жертву в том, что сбережения в драгоценных металлах будут лучше защищены от инфляции. На руку преступникам играет и высокий уровень доверия населения к таким инструментам, а также то, что схема с "безопасным счетом" может быть уже известна потенциальной жертве»,— сообщили в ярославском отделении Банка России.

Эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко подчеркнул, что полиция и банки никогда не требуют от клиентов покупать драгоценные металлы. Он призвал граждан быть бдительными и при любых сомнительных звонках прекращать разговор и самостоятельно перезванивать в банк или полицию по официальным номерам.

Антон Голицын