Иммунный ответ важен

Ученые из МФТИ, Сеченовского университета, ИБХ РАН и Онкологического центра Московской городской клинической больницы имени Юдина выявили новые биомаркеры эффективности иммунотерапии. В исследовании использовались клинические данные 85 пациентов с диагностированным раком легкого. Полученные результаты могут быть использованы для подбора персонализированного лечения онкобольных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / PA Images / Getty Images Фото: Aaron Chown / PA Images / Getty Images

Иммунотерапия ингибиторами иммунных контрольных точек (ICI) изменила ландшафт лечения многих видов рака в последние годы. В отличие от химиотерапии и таргетной терапии, которые воздействуют непосредственно на опухолевые клетки, иммунотерапия стимулирует иммунный ответ пациента и усиливает его способность бороться с опухолевыми клетками. Подход продолжает активно развиваться, однако имеет и свои ограничения. Среди них — высокая стоимость и ответ на лечение лишь для 20–30% пациентов. Кроме того, опухоли научились обращать эту систему себе на пользу: на поверхности их клеток есть молекулы PD-L1. Они связываются с PD-1 на T-лимфоцитах и подавляют активность иммунных клеток, мешая им бороться с раком. Существует острая необходимость в разработке и валидации более точных биомаркеров для помощи в отборе пациентов для лечения с помощью ICI. Остается открытым вопрос: какие факторы определяют хороший результат в одних случаях и его отсутствие — в других?

Исследование российских ученых посвящено поиску биомаркеров чувствительности к терапии ICI. В нем использовались данные пациентов с раком легкого, получавших лечение ингибиторами PD-1 и/или PD-L1. Для анализа были использованы фиксированные образцы опухолей, доля раковых клеток в которых превышала 60%. Их отбирали до начала иммунотерапии. В каждом случае получали полные профили работы генов на уровне РНК, а также последовательности генома опухолевых клеток, кодирующие белки. Эта информация помогла узнать, какие молекулярные пути в опухоли активированы или, наоборот, подавлены. Исследователи также учли историю болезни каждого из пациентов и исход лечения.

Ученые рассмотрели 403 биомаркера, которые могут быть важны при терапии ICI. Среди них — мутационная нагрузка опухоли, количество специфических антигенов, мутации в геноме, уровень экспрессии отдельных маркерных генов и диагностические генные подписи. Авторы впервые оценили уровень активности 188 молекулярных путей, связанных с контрольными иммунными точками. Дополнительно с помощью компьютерных алгоритмов на основе модели человеческого интерактома (полного набора взаимодействий между молекулами в клетке) ученые описали еще 19 таких путей. 45 из рассмотренных биомаркеров оказались статистически значимо связаны с периодом выживаемости без прогрессирования болезни. Еще 44 определяли успешность терапии. Восемь биомаркеров попали в оба списка.

Авторы отобрали пять и на их основе разработали методику для оценки целесообразности использования ICI. Ее проверили на независимых выборках реальных пациентов. По словам ученых, метод показал хорошие результаты, что делает его перспективным при подборе персонализированной терапии у раковых больных.

Антон Буздин, заведующий лабораторией трансляционной геномной биоинформатики МФТИ, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Насколько применима и распространена иммунотерапия с помощью ингибиторов иммунных контрольных точек (ICI)? Как ее развитию поспособствует ваша работа, сделает ли эту методику более эффективной или доступной?

— Такая терапия теперь уже широко распространена. На сегодня есть успешные случаи использования лекарственного подавления контрольных иммунных точек практически для всех типов опухолей. Это связано с часто достигаемым очень сильным ответом на лечение, когда опухоль полностью исчезает, даже на поздних стадиях заболевания. Однако же проблема ее использования заключается в том, что она очень дорогая и оказывается эффективной только где-то для четверти всех пациентов. Наша работа как раз направлена на то, чтобы найти молекулярные маркеры, которые укажут, для каких индивидуальных пациентов с раком легкого поможет иммунотерапия.

— Что такое биомаркеры, зачем и как вы их применяете, как происходит их поиск и отбор? Какое количество биомаркеров должно совпасть, чтобы лечение посчитали потенциально успешным?

— Биомаркеры — это биологические молекулы или их комбинации, используемые как метки прохождения каких-то процессов. В нашем случае биомаркеры говорят об ответе пациентов с раком легкого на терапию. Поиск и отбор БМ могут происходить множеством разных способов. Мы, например, искали их среди молекулярных путей, регулирующих иммунитет. Каких-то четких требований по числу совпадающих БМ нет. Но в нашем исследовании наиболее эффективными оказались не единичные БМ, а их комбинации, так называемые генные подписи. Для «генной подписи» вычисляется ее количественная характеристика, которая зависит от активности ее генов-участников. При этом есть пороговое значение «генной подписи», которое позволяет отнести пациента к ожидаемым ответчикам или неответчикам на терапию.

— Допустим, биомаркеры чувствительности к ICI-терапии найдены. Что дальше? Как это работает? Позволит выявлять таких пациентов, на которых ICI-терапия точно подействует? Или же, например, можно будет применять какие-то препараты или процедуры, которые позволят воспроизвести набор необходимых биомаркеров у пациента, то есть сделать его чувствительным к ICI-терапии?

— Оба варианта верны. Во-первых, биомаркеры ответа позволят выявить группу больных, которые с высокой вероятностью ответят на лечение. Например, по нашим данным, наша подпись повышает шанс ответа в три раза и более, чем средние 20–25%, когда берут всех пациентов.

И да, другая группа, для которой мы не ожидаем ответа опухоли на терапию,— это как раз те пациенты, опухоли которых надо попытаться сделать восприимчивыми к иммунотерапии. Для этого можно использовать множество различных подходов, над которыми сейчас работают ученые: от облучения опухоли до активации иммунитета путем вакцинации или введения «коктейля» из опухолевых антигенов.

Подготовлено при поддержке МФТИ

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