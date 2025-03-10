Покоряя науку

В Международный женский день, в Десятилетие науки и технологий, важно отметить вклад женщин-ученых в развитие отечественной науки и технологического суверенитета России. Женщины-ученые занимают руководящие должности в различных научных областях, совершают прорывные исследования, их достижения вдохновляют новые поколения ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева (справа)

Фото: АНО «Национальные приоритеты» Профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева (справа)

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Какие материалы могут защитить от радиации в космосе? Что обеспечит независимость отечественной молочной отрасли? Как исследования мозга человека помогают создавать искусственный интеллект? Лауреаты Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Наталья Черкашина, Елена Корочкина и Сусанна Гордлеева рассказывают о своем пути — от первого касания с наукой в детстве до значимых научных открытий.

Как защититься от радиации в космосе?

Наталья Черкашина — ведущий научный сотрудник БГТУ им. В. Г. Шухова, доктор технических наук, лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций, занимается созданием материалов для защиты от радиации в космосе.

Наталья Черкашина родилась и выросла в Белгороде. Когда стоял выбор, куда поступать, мама Натальи хотела, чтобы она уехала учиться в Москву или Санкт-Петербург, так как золотая медаль и высокие баллы ЕГЭ позволяли поступить в ведущие университеты страны. Но для дальнейшего обучения и жизни Черкашина предпочла родной город. Она поступила в Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (БГТУ им. В. Г. Шухова). Это решение повлияло на дальнейшую судьбу ученой.

До окончания университета она не думала о науке. Идею о поступлении в аспирантуру ей подсказал будущий супруг. Тогда казалось, что для молодой девушки и будущей матери лучше остаться преподавать в университете, чем работать на заводе в ночные смены. Однако уже в аспирантуре Наталья поняла, что ее призвание — не преподавать студентам классические дисциплины, а заниматься наукой. Тогда же было принято решение о получении докторской степени.

«На нашей кафедре, конечно, не воспринимали это всерьез, говорили, что многие и кандидатскую диссертацию не могут написать. Но если я поставила себе цель, то буду ее достигать»,— вспоминает ученая.

Еще в аспирантуре научным руководителем Натальи стал профессор Павленко Вячеслав Иванович, который руководит научной школой по радиационному материаловедению. Это определило ее научное направление — разработка материалов для защиты от радиации в космосе в условиях длительного орбитального полета. Сегодня научный коллектив Натальи работает над созданием материалов, использование которых позволит значительно увеличить срок нахождения космонавтов на орбите, что особенно актуально для развития лунной программы и для покорения дальнего космоса. Работа ученых также позволит со временем начать использовать в космосе обычные промышленные микросхемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий научный сотрудник БГТУ имени В.Г. Шухова, доктор технических наук Наталья Черкашина

Фото: АНО «Национальные приоритеты» Ведущий научный сотрудник БГТУ имени В.Г. Шухова, доктор технических наук Наталья Черкашина

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

В 34 года Наталья Черкашина защитила докторскую диссертацию. После этого ей начали поступать предложения от крупных университетов. Наталья снова выбрала Белгород. И сегодня, в непростое для Белгорода время, ученая признается, что их семья не собирается никуда уезжать.

«Мы любим свой город и будем делать все для его дальнейшего процветания!» — отмечает Наталья.

Наталья — многодетная мама. Она называет своих детей творческими личностями. Старшему сыну восемь лет, он играет на гитаре, получил третий юношеский разряд по шахматам. Дочка профессионально занимается танцами и акробатикой. К своим пяти годам она уже побывала на соревнованиях в разных городах России. Младшему сыну пока только полгода. При этом детям нравятся научные эксперименты, поэтому дома под присмотром мамы они выращивают кристаллы и проводят несложные химические опыты.

Свой профессиональный успех Наталья Черкашина связывает в том числе с материнством. По ее словам, дети учат планировать время и никогда не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Даже когда Наталья провожает детей на дополнительные занятия, она берет ноутбук и пишет статьи.

В свои 36 лет Наталья руководит молодежной лабораторией в родном вузе в Белгороде. Работа приносит Наталье удовольствие, поскольку это дает возможность передавать свои знания новому поколению. Самой большой трудностью, по признанию ученой, является бумажная волокита, ведь для разработок нужны сырье, материалы, реактивы, но, чтобы их закупить, нужно потратить много времени.

«Мое главное достижение кроме семьи состоит в том, что разработанные в нашем университете радиационно-защитные материалы прошли апробацию в космосе на российском сегменте МКС с 2022 по 2024 год и по итогу летных испытаний подтвердили свои защитные свойства»,— поделилась Наталья Черкашина, ведущий научный сотрудник БГТУ им. В. Г. Шухова, доктор технических наук.

Что обеспечит независимость отечественной молочной отрасли?

Елена Корочкина — профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук, лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций, разрабатывает лечебно-профилактические добавки для животных.

Елена родилась в Сибири в маленьком промышленном городе Назарово в Красноярском крае. В детстве она любила читать, но признается, что ей всегда было мало прочитанного: перед сном она представляла, какой огромный мир вокруг. К концу школы она решила поступать на ветеринарного врача в Красноярский государственный аграрный университет. Во время учебы она поняла, что единственный путь для ее развития ведет в науку. Для аспирантуры она выбрала Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. Предстоял непростой путь из Сибири в Северную столицу России.

«Это решение было ключевым в моей жизни. Все трудности преодолимы, если есть большое и искреннее желание, если ты действительно готов работать и хочешь добиться результата»,— вспоминает Елена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина

Фото: АНО «Национальные приоритеты» Профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Коллектив, в котором работает Елена Корочкина, разработал линейку витаминно-минеральных препаратов для сохранения здоровья, воспроизводства и продуктивности коров, а также инновационные методы эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Елена считает крайне важным развитие в данной сфере, поскольку собственные кормовые добавки для животных — одна из основ продовольственной безопасности страны и независимости отрасли молочного животноводства.

По словам Корочкиной, ее главное достижение — в умении преодолевать трудности и не останавливаться. Она хочет создать свою научную школу, провести полный цикл работ от идеи до реализации для развития отечественного животноводства.

«Моя работа — это не только исследования, это создание команды. Здесь есть задача — увидеть того человека, который тебе нужен, который будет членом твоей команды. Изменяясь, я меняю свое близкое окружение и влияю на формирование своего будущего и будущего своих детей!» — говорит Елена Корочкина.

Корочкина предложила новые способы коррекции отрицательного воздействия стресс-факторов на воспроизводительную способность самцов, модифицированные протоколы сохранения генетического материала и модель среды-разбавителя для долгосрочного хранения генетического материала высокоценных сельскохозяйственных животных. Разработанные образцы среды-разбавителя позволяют сформировать банк репродуктивных клеток для развития животноводства в России.

Как исследования мозга человека помогают создавать искусственный интеллект?

Сусанна Гордлеева — профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций, создает математические модели нейронных систем мозга, реализующих когнитивные функции.

В детстве Сусанна Гордлеева мечтала стать бухгалтером, как и ее бабушка. Она часто брала девочку на работу, которой нравились бумаги, калькулятор и телефон на бабушкином рабочем столе. Наука появилась в жизни Сусанны в девятом классе. Тогда, по воспоминаниям ученой, в Поволжском аэрокосмическом кружке был проект по запуску космического аппарата для исследования Европы — спутника планеты Юпитер. Школьники, среди которых была и Сусанна, заняли со своим проектом первое место. В качестве поощрения все члены команды могли без экзаменов поступить на любой факультет Нижегородского политеха.

Однако в 11-м классе Сусанна решила поступать на радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в то время — Горьковский государственный университет), для этого она подала заявку на конкурс научных работ для старшеклассников. Радиофизический факультет — это первый факультет в России, на котором применялся универсальный колебательно-волновой подход к исследованию широкого круга явлений различной физической природы. В свое время его заканчивал и отец Сусанны, который всегда с теплотой вспоминал свои студенческие годы. Все это повлияло на выбор профессионального пути девушки.

«На третьем курсе студентам необходимо было выбрать тему научной работы для диплома. Тогда к нам в группу на занятие пришел молодой доктор наук Казанцев Виктор Борисович (мой будущий бессменный научный руководитель) и увлеченно рассказывал про нейронауки и процессы, которые происходят у нас в мозге. И как их можно изучать с помощью подходов радиофизики. Практически все из группы пошли к нему писать диплом. В аспирантуру поступило, по-моему, трое. Кандидатскую защитила я одна»,— рассказывает Сусанна.

Гордлеева разрабатывала и изучала модели активности клеток головного мозга. Тем не менее после получения степени кандидата наук она стала все больше интересоваться биофизикой и биологией, рассматривала модели процессов, все более приближенные к реальности. Поэтому докторская была написана по биофизике. Однажды Сусанна организовывала семинар, где рассказывала о результатах своей десятилетней работы в биологоправдоподобном моделировании нейронных сетей с астроцитами (астроциты — один из типов клеток мозга). В аудитории находился известный ученый Александр Николаевич Горбань, который предложил девушке попробовать применить модели к задачам машинного обучения. Они стали работать вместе. В итоге им удалось сделать нейроморфную модель искусственного интеллекта, в основе которой лежит математическая модель нейронной сети, приближенная к нейронной сети мозга.

Сусанна признается, что ей нравится изучать новое, особенно когда это касается того, что происходит в человеческом мозге. По ее словам, вопрос понимания процессов обработки информации и памяти в мозге — это самый интересный научный вопрос человечества в настоящее время. Муж Сусанны также научный сотрудник, работает в Институте прикладной физики РАН, является кандидатом физико-математических наук. Супруги успевают не только работать и преподавать в альма-матер, но и воспитывать двоих детей.

«Дети пока еще маленькие, скорее интересуются нашим с мужем образом жизни и кругом общения. Они видят, что мы живем активной интересной жизнью. И, наверное, поэтому говорят, что тоже хотят стать учеными»,— добавила Гордлеева.

Молодая ученая планирует продолжить работу в области создания математических моделей нейронных систем мозга, реализующих когнитивные функции. В лаборатории, которой она руководит в свои 37 лет, занимаются разработкой нейроинтерфейсов для улучшения двигательных и когнитивных функций. В скором времени будут проведены клинические испытания. Своим главным достижением Сусанна считает, что на протяжении 15 лет, несмотря на трудности, она продолжает заниматься любимым делом и вдохновлять молодых научных сотрудников на развитие.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

27-29 ноября 2024 г. в рамках этой программы на федеральной территории «Сириус» состоялось ключевое ежегодное мероприятие — IV Конгресс молодых ученых. Он объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран. В событии приняли участие более 7 тыс. человек из 85 регионов Российской Федерации и 63 иностранных государств. Также в IV Конгрессе молодых ученых приняли участие более 500 вузов, 95 из которых — иностранные.

V Конгресс молодых ученых состоится 26-28 ноября 2025 года на федеральной территории «Сириус».

Подготовлено при поддержке АНО «Национальные приоритеты»