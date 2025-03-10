Лесоустроительные работы проведут в семи нижегородских лесничествах в 2025 году

Филиала Роселсинфорга «Поволжский леспроект» проведет лесоустроительные мероприятия на территории семи районных лесничеств Нижегородской области в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в текущем году подготовительные, полевые и камеральные работы затронут 157 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Директор филиала Павел Лебедев рассказал, что инженеры-таксаторы оценят общее состояние лесов, выявят участки, требующие незамедлительного ухода. Также с помощью таксации определят состав, возраст, происхождение, запас и товарность лесных насаждений.

Полевые работы проведут в Разинском, Уренском, Семеновском и Сосновском лесничествах на общей площади 58 тыс. га. В Богородском, Воскресенском и Мухтоловском лесничествах пройдут подготовительные работы, включающие сбор сведений об изменениях, произошедших за предыдущий ревизионный период. Также период подготовки предусматривает дешифрирование космических снимков с установлением границ лесотаксационных выделов и подготовку геодезической основы таксации лесов в следующем году.

Галина Шамберина