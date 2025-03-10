В Оренбурге задержали нескольких руководителей предприятий, поставляющих электроэнергию

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Оренбургское» совместно с коллегами из регионального УЭБ и ПК и УФСБ задержали нескольких руководителей местных предприятий, оказывающих услуги по поставке электроэнергии, причастных к получению взяток. Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые с октября 2018 года по декабрь 2024 года «получали незаконные денежные вознаграждения на общую сумму свыше 2 млн руб. от коммерческих структур Оренбурга и Оренбургского района за занижение объемов электроэнергии, а также за общее покровительство».

Руфия Кутляева