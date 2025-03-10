Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело из-за сноса домов в Карабаше

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по информации о сносе домов в Карабаше с имуществом местных жителей. Доклад о результатах расследования представит руководитель управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным СК, в интернете появилась информация о том, что в Карабашском городском округе снесены дома местных жителей без решения суда. «Люди лишились не только жилья, но и личных вещей»,— отметили в пресс-службе ведомства.

В региональном управлении СК по этой информации ранее также было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), однако в дальнейшем его отменил прокурор Карабаша Василий Пичугин. В первый раз Александр Бастрыкин потребовал доклад по этой ситуации в феврале текущего года.