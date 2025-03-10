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Жители и гости Кубани в 2024 году потратили на контрацептивы почти 2 млрд рублей

Аптеки Краснодарского края в 2024 году заработали на продажах контрацептивов около 1,9 млрд руб., что на 478 млн руб. больше, чем годом ранее. Так, продажи гормональных пероральных контрацептивов в денежном выражении в сравнении с 2023 годом выросли на 30,2% (почти до 1,3 млрд руб.), внутриматочных спиралей — на 126,2% (до 311,7 млн руб.), презервативов — на 3% (до 264,7 млн руб.). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в натуральном выражении увеличились только объемы реализации противозачаточных таблеток — на 2,6% (почти до 799 тыс. упаковок). Презервативов в аптеках Краснодарского края в прошлом году купили на 5,3% меньше (729,5 тыс. упаковок), а внутриматочных спиралей — на 1,7% меньше (64 тыс. штук), чем в 2023 году.

Подорожание средств контрацепции в Краснодарском крае, по оценкам экспертов, связано с увеличением затрат на сырье, логистику и производственные процессы. «Практически все средства, предотвращающие нежелательную беременность, импортные. Падение спроса на внутриматочные спирали в аптеках связано, скорее всего, с тем, что в частных медицинских центрах имеется большой выбор этого изделия и нет необходимости покупать его самостоятельно»,— прокомментировала главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Оксана Авагимова.

Эксперт добавила, что не все пациентки готовы откровенно обсуждать с гинекологом вопросы контрацепции. «Но, подчеркну, это не просто интимные вопросы, это вопросы здоровья женщины и ее партнера. Ведь тот же презерватив защищает еще от инфекций, передающихся половым путем. Средств контрацепции много, но подобрать оптимальный, подходящий именно вам поможет только врач»,— резюмировала Оксана Авагимова.

Маргарита Синкевич

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