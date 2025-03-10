В Белорецке на строительство автошколы потратят 30 млн рублей

ООО «Регион 102 Белорецк» планирует инвестировать 30 млн руб. в строительство центра дополнительных занятий по правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова. Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) Белорецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Резидент создаст и оборудует специализированный учебный комплекс «для приобретения и систематизации знаний по правилам безопасности дорожного движения», отметил господин Муратов. По его словам, строительство центра «позволит не только снизить процент аварий на дорогах, повысить грамотность водителей, но и обеспечить регион новыми рабочими местами».

Компания намерена реализовать инвестпроект в течение 2025-2028 годов и создать десять рабочих мест. В первом полугодии 2025 года планируется разработать проектную документацию и также заключить договор аренды земельного участка, во втором полугодии — начать строительство.

Согласно проекту, компания намерена ежегодно реализовывать более 300 обучающих теоретических и около 6 тыс. обучающих практических программ по вождению.

ООО «Регион 102 Белорецк», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2024 года. Владельцем является Елена Стулень.

Майя Иванова