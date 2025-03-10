Администрация Тихорецка выплатила 2,5 млн рублей долгов по зарплате

Администрация Тихорецка полностью погасила долг по заработной плате в размере 2,5 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство не выплатило зарплату 104 сотрудникам за вторую половину февраля 2025 года. В ходе расследования прокуратура установила, что причиной задолженности стала ошибка в оценке финансового положения администрации.

В отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело и назначен штраф. Кроме того, прокуратура направила представление главе городского поселения. В итоге все средства были перечислены работникам в полном объеме.

Нурий Бзасежев