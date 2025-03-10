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Памятник рыбаку в Железноводске разрушили вандалы

В Железноводске вандалы повредили фигуру рыбака у озера. Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения для выявления виновных, сообщил мэр Евгений Бакулин.

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Ремонт повреждений невозможен, поэтому памятник придется демонтировать и отправить на завод. Там его частично переделают, включая руки и удочку рыбака.

«Еще есть предложение так и оставить рыбака без удочки, сохранить историю похищений. Как, например, памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге, который успел пережить по меньшей мере семь похищений»,— добавил Евгений Бакулин.

Николай Аксенов

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