ФК «Сочи» переиграл «Урал»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 23-го тура Первой лиги взял верх над «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: ФК «Сочи» Фото: Фото: ФК «Сочи»

Сочинские футболисты получили право на пробитие пенальти на 45-й минуте. Мартин Крамарич не промахнулся и принес победу своей команде. В итоге победа «Сочи» со счетом 1:0.

После 23 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют 15 марта на выезде со СКА-Хабаровск.

Евгений Леонтьев