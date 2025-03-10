Заброшенное здание Лестеха на Ленина в Екатеринбурге продают за 36 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу заброшенное здание лесотехнического университета на проспекте Ленина, 79. Как указанно на площадке торгов, на аукционе продадут объект культурного наследия регионального значения «Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов», а также сдадут в аренду земельный участок площадью 4,3 тыс. кв. м.

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Много лет здание заброшено, несколько раз горело и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. За комплекс, который находится в федеральной собственности, просят 36,1 млн руб. Торги проводятся по решению правления АО «ДОМ.РФ». В документах уточняется, что вид разрешенного использования земельного участка – общественно-деловая застройка. Размер ежегодной арендной платы за участок составит 730,2 тыс. руб. в год. Срок аренды земельного участка семь лет.

Согласно данным регионального управления госохраны ОКН, строительство здания института началось в 1930-х годах и было окончено в 1933 году. В середине 1930-х годов здесь открылся учебный корпус химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, который занимал здание до начала 2000-х годов.

«Объект является примером общественного здания города Свердловска 1930-х годов, выполненного в стиле конструктивизма. В нем долгое время работал известный советский ученый-лесохимик Василий Николаевич Козлов. Им опубликовано более 200 научных работ, получено 14 авторских свидетельств на изобретения»,– указано на сайте управления.

Заявки на участие в торгах принимают с 8 март до 7 апреля.

Мария Игнатова