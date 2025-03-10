В Ярославле потеплеет до +11°C

В Ярославле на этой неделе значительно потеплеет, однако ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Об этом говорят данные Ярославского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В понедельник, 10 марта, в городе будет +4°C, облачно и без осадков. В ночь на вторник температура опустится до 0°C, прогнозируется небольшой дождь. Днем во вторник ожидается +11°C, без дождя и снега. Однако в ночь на среду дождь все-таки пройдет.

Днем 12 марта, в среду, будет +7°C и кратковременный дождь, небольшие осадки сохранятся и в ночь на четверг. 13 марта, в четверг днем будет +8°C и без дождя. До конца недели и днем, и ночью будет идти небольшой дождь. При этом днем в пятницу будет до +10°C, в ночь на субботу — до -1°C, днем в субботу — +4°C, в ночь на воскресенье — -3°C. В последний день недели осадков уже не будет и прогнозируется +3°C.

Алла Чижова