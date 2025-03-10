Ставрополье вновь накроют магнитные бури

Ставропольский край второй раз за месяц оказывает в зоне активности магнитных колебаний. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земных связей предупредили о магнитной буре в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Волнения начнутся 10 марта в 3 часа ночи, пик придется на период с 6 до 9 утра. Магнитная буря будет уровня G1. Также возбужденная магнитосфера ожидается 14 и 15 марта, а 27 числа эксперты прогнозируют полноценную бурю.

«Потом геомагнитная активность пойдет на спад. В ночь на 11 марта снова прогнозируют возбужденную магнитосферу. Есть вероятность, что она тоже перейдет в бурю»,— рассказали ученые.

Синоптики в свою очередь прогнозируют повышение температуры: ожидаются до +24 градусов.

Николай Аксенов