В январе застройщики в Башкирии выполнили работы на 20,5 млрд рублей
В январе 2025 года строительные организации Башкирии выполнили работы суммарной стоимостью около 20,5 млрд руб. Такие данные приводит Башстат. По сравнению с началом прошлого года, когда совокупная цена выполненных работ составила около 21,3 млрд руб., показатель снизился на 5,4%.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Статистика приводится в действующих ценах и учитывает стоимость работ по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.