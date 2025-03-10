В январе застройщики в Башкирии выполнили работы на 20,5 млрд рублей

В январе 2025 года строительные организации Башкирии выполнили работы суммарной стоимостью около 20,5 млрд руб. Такие данные приводит Башстат. По сравнению с началом прошлого года, когда совокупная цена выполненных работ составила около 21,3 млрд руб., показатель снизился на 5,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Статистика приводится в действующих ценах и учитывает стоимость работ по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

Идэль Гумеров