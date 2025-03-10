Трудовая инспекция проверяет обстоятельства травмирования рабочего Соликамского магниевого завода

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае устанавливает обстоятельства получения травмы работником ОАО «Соликамский магниевый завод». Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В извещении, поступившем в адрес ГИТ, представители завода сообщили, что 4 марта плавильщик, находясь в цехе получения магния, при замене электродвигателя на насосе участка грануляции провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия. Пострадавший получил тяжелую травму — ожог расплавленным металлом 12% правой нижней конечности второй и третьей степени.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ближайшее время будут проведены опросы очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности»,— заявил заместитель руководителя ГИТ Павел Бахтагареев.

В 2024 году ГИТ проводила расследование обстоятельств получения тяжелой травмы работником ОАО «Соликамский магниевый завод», когда раздельщик титановой губки был прижат контейнером к ограждению приемного стола измельчителя титана. Причиной несчастного случая послужило нарушение технологического процесса, недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.