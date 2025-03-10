В Бузулуке расследуют мошенничество с передачей отловленных собак владельцам

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта по отлову безнадзорных животных в Бузулуке (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в ноябре 2024 года управление ЖКХ и транспорта муниципальной администрации заключило с индивидуальным предпринимателем контракт на услуги по обращению с животными без владельцев. После того, как работы были выполнены, исполнитель получил 149 тыс. руб.

Однако выяснилось, что «акты о передаче 18 животных новым владельцам сфальсифицированы», установили прокуроры. После этого контрольный орган передал материалы проверки следователям, чтобы они дали уголовно-правовую оценку работе ИП, и силовики возбудили дело.

Георгий Портнов