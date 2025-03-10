Четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье

В деревне Высоково Чеховского городского округа Подмосковья произошел крупный пожар в тепличном комплексе. Огонь охватил площадь 1050 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

«Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье. Огнеборцы локализовали возгорание»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций.

Для ликвидации пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники. По информации Telegram-канала Shot, пожар начался в результате взрыва газа и достигал 20–30 м.