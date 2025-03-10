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И.п. главы Саратова объявил выговоры начальникам трех служб благоустройства

И.п. главы Саратова Михаил Исаев объявил выговоры профильным руководителям трех служб благоустройства. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Речь идет о главных инженерах МБУ «Служба благоустройства Кировского района», МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства Волжского района». Причиной объявления выговоров стало ненадлежащее отношение к спецтехнике и организации уборки.

Господин Исаев потребовал от руководителей служб исправить ошибки или освободить место для тех, кто эффективно организует работу предприятий. По словам и.п. главы Саратова, в Кировском, Волжском и Фрунзенском районах нужно внедрять автоматизацию всего процесса уборки, асфальтировать территории и возводить новые корпуса. Сегодня, в понедельник, в уборке города задействуют технику, которая была переоборудована для работ в весенне-летний период.

Павел Фролов