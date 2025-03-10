Под Астраханью прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшими

Прокуратура Лиманского района Астраханской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии с несколькими погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, смертельное ДТП произошло накануне, в воскресенье, на трассе «Астрахань — Махачкала» в Лиманском районе. Там в результате выезда машины на встречку столкнулись две легковушки.

В дорожной аварии погибли несколько человек, включая водителей. На место происшествия выехал прокурор района Армен Багдасарян. Следствие приступило к процессуальной проверке.

Павел Фролов