В Хабаровском крае начата переработка отходов хвостохранилища Солнечного ГОКа

ООО «Геопроминвест» в Хабаровском крае ввело производство по переработке залежей отходов, оставшихся после закрытия горнорудного Солнечного ГОКа, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Компания имеет статус резидента ТОР.

«Из скопившихся 24 млн т отходов металлургического производства методом флотации уже извлекают медь — сегодня мне показали процесс производства. Вскоре начнут извлекать и олово. Замечательно, что это продукт не первичной переработки, а хвостохранилища»,— отметил господин Демешин в Telegram-канале.

По информации местных СМИ, отходы развалившегося в начале нулевых годов ГОКа содержат олово и медь, которые будут извлекаться методом флотации. Производство медного концентрата начато еще до завершения ряда объектов инфраструктуры. Компания вышла на проектную мощность переработки (2 млн т в год) и выработки (49 тыс. т концентрата в год).

Эрнест Филипповский, Хабаровск