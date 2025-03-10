В суд направлено дело экс-гендиректора «ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АНО «ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, с 12 мая по 23 августа 2020 года фигурант дела при заключении договоров аренды спортивных объектов похитил средства, выделенные минспорта региона. Речь идет о сумме в 21 млн руб.

Кроме того, считают правоохранители, с 15 мая по 19 августа 2020-го Андрей Перлов, главный бухгалтер клуба, а также начальник управления по футболу «ФК «Новосибирск» при заключении договоров оказания услуг по обслуживанию футбольного поля «Динамо» похитили 3,2 млн руб.

Андрей Перлов занимал должность гендиректора ФК «Новосибирск» с 2020-го по 2022 годы. В 1992 году стал олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе. Он является обладателем Кубка мира, а также шестикратным чемпионом СССР.

Александра Стрелкова