Педагога из Кузбасса и иностранца обвиняют в организации незаконной миграции

Следственное управление СКР по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела об организации незаконной миграции (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Обвинения предъявлены экс-сотруднице центра тестирования иностранцев и иностранному гражданину.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2023 года фигурантка дела, которая работала педагогом дополнительного образования, вступила в сговор с другой сотрудницей образовательного учреждения. Они провели фиктивные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для семи иностранцев.

«Помимо этого, в тот же период, действуя по договоренности с иностранным гражданином, фигурантки аналогичным способом организовали незаконное пребывание в РФ еще четырех лиц»,— сообщило следственное управление СКР по Кузбассу в Telegram.

Двух фигурантов дела также обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд. Третья фигурантка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Она получила 3,5 года условно с испытательным сроком три года.

В 2024 году вступили в силу законы об ужесточении миграционной политики, в том числе наказания за организацию незаконной миграции. Максимальный срок наказания по этой статье был увеличен с семи до 15 лет лишения свободы.