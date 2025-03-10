Отлов тигра начат в окрестностях села в Еврейской автономии

Близ села Алексеевка Еврейской автономной области замечен тигр, профильные службы работают над его поимкой, сообщила администрация Биробиджанского района в своем Telegram-канале. Для обеспечения мер безопасности и отлова животного в регионе работают специалисты межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных».

Жителей района власти просят сохранять бдительность, в зоне риска домашний скот, собаки и кошки. Рекомендовано держать домашних животных в закрытых помещениях. Не рекомендуется выходить на улицу в темное время суток и отпускать детей без сопровождения.

Это не первый визит полосатой кошки. В районе села Опытное поле тигр был замечен еще 22 февраля, а 25 февраля хищник бродил в окрестностях села Красивое.

Дарья Балобанова, Биробиджан