Гурманские будни

Семейная встреча случилась на Пречистенке

Открывающееся для посещения с 11 марта гастробистро «Мультикультура» — гастрономический перекресток четырех стран, причем довольно разных и отдаленных друг от друга. Его основатель Максим Ползиков, создатель отмеченного единственным российским гидом Michelin ресторана «Рыбторг», воссоздал в новом проекте концепцию, которая объединяет кулинарные традиции России, Израиля, Азербайджана и Испании. Выбор стран отражает географию многонациональной семьи основателя.

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«Мультикультура» предлагает оригинальное меню, где каждое блюдо является не просто переработкой традиционных рецептов, а настоящей гастрономической инклюзией культур. Ярким примером служат необычные интерпретации классики. Например, испанский суп лентехас из чечевицы подается с русскими специями, а салат Ensalada Rusa (оливье) — с израильскими маринованными огурцами и майонезом из каштана. Азербайджанский люля, в свою очередь, приготовлен из сахалинского гребешка. Пряный хумус подается с хрустящим сельдереем и картофельной лепешкой, паштет из птицы с азербайджанской закуской — с вишневым азме и хрустящей бриошью, салат из овощей — с йогуртом и тархуном, салат с осьминогом с артишоками и печеными перцами — с соусом манчего. Есть даже мексиканская закуска тортийя де пататас — само собой, с белыми грибами, трюфелем, каштанами и соусом из зелени.

«Наша задача — удивлять необычными сочетаниями и при этом сделать "Мультикультуру" доступным местом с понятной и вкусной едой»,— говорит бренд-шеф Антон Тихий.

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Помещение «Мультикультуры», оформленное дизайнерским бюро Static Aesthetic, сочетает в себе плитки с национальными узорами, элементы азербайджанского ковра и историческую лепнину. Каждый элемент способствует созданию уютной атмосферы, напоминающей домашнее застолье, за которым встречаются близкие и друзья. Центральное место занимает открытая кухня, которая позволяет гостям наблюдать за процессом приготовления блюд. Эта открытость, как и сам проект, отражает идею, что гастрономия не просто еда, но и культурный обмен. Винная карта акцентирована на органических и биодинамических винах от небольших семейных виноделен. Не обойдена и чайная культура: в приватной зоне, предназначенной для закрытых мероприятий и дегустаций, гости могут познакомиться с разнообразием чаев со всего мира под руководством чайного мастера.

Пречистенка улица, дом 24/1

Высокий гастрономический словарь «Коммерсантъ Стиль»: сандо

Популярное в Японии блюдо, представляющее собой сэндвич, в котором используется белый молочный толстый хлеб с начинками, включая мясо, рыбу, яйца, овощи и соусы. Ключевым отличием от традиционного сэндвича является то, что хлеб в сандо готовится по оригинальной технологии. Он более мягкий и почти воздушный, с очень тонкой и мягкой корочкой. Его форма квадратная или прямоугольная, для приготовления используется метод тонкова, который включает в себя использование большого количества молока, масла и медленное замешивание теста, что способствует образованию мягкой и упругой структуры.

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Фото: Getty Images Сандо

Фото: Getty Images

Происхождение сандо связано с популяризацией в Японии европейской кухни в начале XX века. В то время блюда вроде сэндвичей и бутербродов начали набирать популярность и японцы адаптировали их под местные вкусы. В результате появился сандо, который менее калориен и более деликатен по сравнению с западными аналогами. Японцы стали использовать ингредиенты, такие как курицу, рыбу, омлеты, а также необычные добавки — картофельное пюре, кунжут, соус тонкацу. Сейчас сандо можно встретить не только в Японии, но и за ее пределами. Он стал популярным в Корее и Гонконге. Среди известных ресторанов, которые прославились своими сандо, можно назвать Gyukatsu Motomura в Токио, специализирующийся на сандо с жареным мясом, и The Sandwich Shop в Нью-Йорке, где предлагают высококачественные варианты этого блюда с местными ингредиентами, в том числе без глютена.

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Сандо с брискетом в ресторане Alpaca



В Москве кацу сандо (сэндвич с котлетой) можно попробовать в ресторане перуанской кухни Alpaca, где готовят этот японский сэндвич с брискетом (грудинкой). Для подачи используется бриошь собственного приготовления, а в начинку идет копченый брискет с соусом барбекю и сыром чеддер. В гастропабе Gutai на Патриарших можно попробовать кацу сандо с курицей на хлебе хакайдо с обжаренной в панировке кацу курицей, с салатом коул-слоу, огурцами в соусе понзу и соусом на основе специй с манго и карри.

Ольга Карпова