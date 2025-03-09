Почти 1,8 млрд рублей направят в КБР на объекты водоснабжения

В ближайшие годы около 1,8 млрд руб. направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Казбека Кокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По его словам, в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина в план работ на 2025-2027 годы включены два объекта в Нальчике. Это проект «Реконструкция водозабора "Головной"» и проект «Очистная станция воды и реконструкция технологических систем по предварительной очистке воды на водозаборе "Головной"».

Этот водозабор – один из ключевых источников питания столицы Кабардино-Балкарии – Нальчика, в котором около 300 тыс. жителей.

Всего только в планах на 2025 год – строительство и реконструкция 20 объектов водоснабжения и водоотведения. По 15-ти из них срок завершения – 2025 год, по остальным – 2026-й. «Сейчас на федеральном уровне в рабочем порядке проводятся соответствующие согласования», – подчеркнул Казбек Коков.

Владимир Андреев