На строительство отделения казанской больницы выделили 285,9 млн рублей

В Казани на строительство приемно-диагностического отделения «Центральной городской клинической больницы № 18» выделили 285,9 млн руб. Информация об этом опубликована в документах Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы включают строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, а также благоустройство территории.

Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2025 года. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

В конце января 2024 года в этой же больнице произошел пожар, тогда огонь охватил два административных помещения общей площадью 60 кв. м.

Влас Северин