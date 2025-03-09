В Ставрополе объем жилищного строительства вырос в 2,6 раза

В январе 2025 года объем жилищного строительства в краевой столице вырос в 2,6 раза, по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Северо-Кавказстата в Ставропольском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В январе 2025 года в Ставрополе ввели в эксплуатацию 195,1 тыс. кв. метров жилья, включая индивидуальное жилищное строительство. Индивидуальные застройщики сдали 35,4 тыс. кв. метров, что на 31% больше, чем в январе 2024 года», – приводит цифры издание.

По данным Северо-Кавказстата, в первом месяце 2025 года в краевой столице объем работ, выполненных крупными и средними строительными организациями, оценивался в 1,5 млрд руб. Это на 27,9% больше января-2024.

Ефим Мартов