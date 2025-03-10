На создание «умной» спортивной площадки в Йошкар-Оле выделили 105 млн рублей

В Йошкар-Оле на создание «умной» спортивной площадки с киберспортивной зоной и открытыми спортивными площадками направят 105 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы включают поставку и монтаж оборудования для создания модульного спортивного сооружения, предназначенного для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом.

Заказчиком выступает «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл». Финансирование осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета и собственных средств учреждения. Срок окончания подачи заявок установлен на 24 марта.

Влас Северин