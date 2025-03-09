В Барнауле тушат пожар в здании рынка

В Барнауле вспыхнул крупный пожар. Горит административное здание на ул. Целинной, сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 19:21. К настоящему времени его площадь достигла 1,1 тыс. кв. м. На борьбу с огнем направлены 78 человек и 24 единицы техники. «Угроза распространения снята. Производится разборка и проливка конструкций»,— сообщил заместитель начальника главного управления МЧС по региону Николай Шнайдер.

По данным сервиса 2ГИС, по адресу ул. Целинная, 3 расположен один из рынков столицы Алтайского края.

Валерий Лавский