В ДТП под Краснокамском пострадали семь человек

В ДТП под Краснокамском сегодня днем пострадало семь человек. По данным краевого Минздрава, в лечебное учреждение были госпитализированы двое: девочку и женщину, они отправлены на амбулаторное лечение. Еще трое (два ребенка и одна женщина) доставлены в травмпункт, а после осмотра и получения медицинской помощи также отправлены на амбулаторное лечение. Один мужчина от госпитализации отказался. На месте ДТП до приезда медиков скончалась женщина.

По данным пермских СМИ, ДТП произошло на участке федеральной трассы М7 «Волга» близ н.п. Усть-Сыны между Краснокамском и Нытвой. По предварительным данным, в аварии участвовали фура и несколько легковых. В результате на трассе образовалась пробка длиной в 10 километров в обе стороны.