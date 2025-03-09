У Белого дома произошла перестрелка

Сотрудники Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным человеком рядом с резиденцией президента США в Вашингтоне. Это случилось в первом часу ночи по местному времени. По данным CNN, президента Дональда Трампа в это время в Белом доме не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Как сообщил глава пресс-службы Секретной службы Энтони Гульельми, полиция предупредила ее о том, что из штата Индиана в Вашингтон едет «человек с суицидальными наклонностями». В ходе ночного патрулирования улиц на прилегающей к Белому дому территории сотрудники Секретной службы обнаружили автомобиль и рядом с ним человека, описание которого совпадало с тем, что было получено от полиции. «При приближении сотрудников человек выхватил огнестрельное оружие, последовала перестрелка»,— говорится в заявлении ведомства. Получивший ранения мужчина был доставлен в больницу, о его состоянии пока не сообщается. Никто из сотрудников спецслужбы не пострадал. Ведется расследование.

Алена Миклашевская