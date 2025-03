Песни вышли из группы

Вышли в свет «Alter Ego» и «Ruby» — дебютные сольные альбомы участниц самой популярной девичьей k-pop группы Blackpink Лисы и Дженни. Как «выпускницы» крупного продюсерского центра YG Entertainment чувствуют себя в свободном плавании, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участницы популярной k-pop группы Blackpink Лиса и Дженни (слева направо) оторвались от коллектива

Фото: Scott Dudelson / Getty Images Участницы популярной k-pop группы Blackpink Лиса и Дженни (слева направо) оторвались от коллектива

Фото: Scott Dudelson / Getty Images

Лиса (Лалиса Манобан) продолжает исполнять контрактные обязательства по отношению к группе Blackpink, однако как сольная артистка вышла из-под влияния владеющего группой корейского продюсерского центра YG Entertainment. Дебютный альбом певицы «Alter Ego» выпущен ее собственным рекорд-лейблом Lloud и легендарной компанией RCA.

K-pop артисты давно поют по-английски — этим никого не удивишь, Лиса еще и инфлюенсер с огромной армией подписчиков, а теперь и звезда сериалов. 16 февраля стартовал третий сезон сериала «Белый лотос», в котором Лиса дебютировала как актриса. Любой дебютант, попавший в актерскую команду «Белого лотоса», автоматически становится мировой знаменитостью.

2 марта Лиса приняла участие в 97-й церемонии вручения «Оскаров». С k-pop «айдолом» такое случилось впервые. Лиса появилась в номере, посвященном бондиане. Вместе с ней пели Рэй и Доджа Кэт, а Маргарет Куэлли стала центральной фигурой группы танцоров. Лиса исполнила песню Пола Маккартни «Live And Let Die» из фильма «Живи и дай умереть». Все это даже не столько творческие достижения, сколько знаки статуса.

Альбом «Alter Ego», вышедший за два дня до церемонии, начинается с диско-хита «Born Again», записанного также вместе с Рэй и Доджей Кэт, и все это выглядит как тщательно проработанная стратегия, масштабная маркетинг-операция. В ней важную роль играет авторско-продюсерское участие титанов поп-сцены: Райана Теддера, Макса Мартина, Туве Лу, Stargate, Али Тампоси и других. Все сделано так, чтобы в начале марта говорили только о Лисе.

Список союзников должен был подчеркнуть многосторонний талант Лисы. В паре с Меган Ти Сталлион («Rapunzel») она демонстрирует свою стервозность, а в паре с южноафриканским чудом Тайлой («When I’m With You») выглядит лиричной, заодно намекая на готовность выйти на замену Бейонсе на каком-нибудь Супербоуле, если вдруг потребуется. В альянсе с каталонской звездой Роcалией («New Woman») Лиса открыта к экспериментам с ритмом, в «Moonlit Floor (Kiss Me)» топит в современном продакшене старый хит группы Sixpence Non The Richer, а в треке «Fxck Up the World» профессионально плюется словами, как это принято у модных рэперов типа Фьючера (он здесь тоже присутствует).

Самая большая претензия критиков к альбому «Alter Ego» состоит в том, что, набрав целую бригаду талантливых партнеров, ни к одному из них она не приблизилась в самобытности. Говоря по-тайски в «Белом лотосе», Лиса выглядит более выигрышно, нежели в «Alter Ego», где из ее персонажа отжат даже малейший намек на индивидуальные черты. Вообще персонажей в альбоме несколько. На слепящий калейдоскоп исполнителей наложена система из пяти героев — концепция, явно навеянная «Головоломкой». Рок-звезда Рокси, франкоговорящая Санни, интернет-зависимая Кики, автогонщица Спиди и злодейка Викси — у каждой свой блок песен, за каждой стоит своя история, прорисованная в иллюстрирующем альбом комиксе.

В составе Blackpink у Лисы есть своя «роль». Сайт Pitchfork в рецензии на «Alter Ego» называет эту роль «моментами сопливого очарования». Найти нечто общее для всего альбома «Alter Ego» не получилось. Но песни застревают в памяти с первого-второго прослушивания и, в отличие от творений большинства k-pop артистов, не кажутся фоновой музыкой для тренажерных залов. Истинный сонграйтерский талант авторов чувствуется на протяжении всего альбома, даже несмотря на то что ткань его многократно проверена на прочность фокус-группами и маркетинг-агентствами.

Ровно в той же степени стоит отдать должное соавторам Дженни (Дженни Ким), которая также разорвала сольный контракт с YG Entertainment и запустила собственный лейбл. Дебют Дженни, как и «Alter Ego», явно просчитан маркетологами, в студии вместе с Дженни были Дуа Липа, Дочи, Кали Учис, Доминик Файк и Чайлдиш Гамбино, но в «Ruby» нет ощущения страха за то, что альбом провалится, если для него не придумать сверхконцепт и не зарядить певицу во все возможные шоу, сериалы и церемонии.

Дженни когда-то снялась в сериале The Weeknd «Кумир», который принято считать провальным. Но ее персонаж — покладистая старлетка, которую индустрия готовит на замену съехавшей с катушек звезде,— запомнился зрителям. В нем была арка-трансформация, и Дженни реализовала ее по-актерски профессионально. «Ruby», как и «Alter Ego», состоит из готовых шлягеров, но они не кажутся перепродюсированными — авторы сразу выкладывают на стол хитовые мелодии, цепляя слушателя с первых нот. Дженни не придумывает лишних сущностей, «играет» в альбоме саму себя, и, похоже, ей есть что о себе сказать. Альбом явно адресован слушателям чуть старше, чем аудитория Blackpink и Лисы. Дженни даже пробует себя в музыке, которая далека от вкусов фанатов k-pop. Например, в напряженной пауэр-балладе «F.T.S.» с грубым словом в припеве или в изобретательном фолк-треке «twin». Теперь две девушки из стадионной k-pop группы соревнуются в чартах, и невозможно предсказать, чей подход больше придется по душе публике.

Игорь Гаврилов