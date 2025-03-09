В Татарстане в результате ДТП на трассе М-7 погиб человек

На трассе М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана водитель автомобиля Geely погиб в результате аварии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана водитель автомобиля Geely погиб в результате аварии

Фото: Прокуратура Республики Татарстан На трассе М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана водитель автомобиля Geely погиб в результате аварии

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Авария произошла сегодня около 14:40 на 1065-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в шумозащитный экран.

В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм. В салоне автомобиля также находились его 49-летняя супруга и 9-летний сын, которые были доставлены в медицинское учреждение с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Организована проверка, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Тукаевского района.

Влас Северин