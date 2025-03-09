Пермский бизнесмен пытается снять обеспечительные меры с раритетного Mercedes

Владелец пермских подрядных компаний Игорь Беляев обратился в арбитражный суд Пермского края с требованием снять обеспечительные меры с Mercedes Benz S-класса (S420), 1997 года выпуска. Указанное имущество он приобрел в конце 2024 года на торгах в рамках банкротного дела владельца группы «ЗУМК» Александра Поздеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным Федресурса, указанное транспортное средство продавалось с начальной ценой в 600 тысяч рублей. Имущество было разукомплектовано, не на ходу, имелись повреждения кузова и основных частей, ключи от автомобиля и документы (ПТС, свидетельство о регистрации) отсутствовали. Седан представительского класса комплектовался двигателем 4, 7 литров мощностью 279 л.с. На профильных ресурсах такие авто продаются от 800 тыс. до 3 млн руб.

За Mercedes Benz S-класса покупатель оплатил 180 тыс. руб. Суд отказал в снятии в обеспечительных мер из-за неуплаты госпошлины в 30 тыс. руб.

Александр Поздеев был признан банкротом в 2017 году. Летом 2021 года бизнесмен был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 350 тыс. руб. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и в невыплате заработной платы свыше двух месяцев. В мае 2023 года был освобожден из колонии условно-досрочно.