Главе СКР доложат о травмировании жительницы Балакова при сходе наледи

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о травмировании женщины в Балаково. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Согласно предварительным сведениям, женщина получила травмы в результате падения наледи и снежной массы с края кровли у дома № 2в на проспекте Героев в Балакове 5 марта текущего года. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам.

Павел Фролов