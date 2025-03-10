Случайный русский царь

10 марта 1845 года в Петербурге появился на свет будущий самодержец Александр III. Царь богатырского телосложения и военного воспитания оказался на троне случайно, но стал правителем, при котором страна прожила 13 мирных лет. Он немного не дожил до 50-летия, но оставил о себе хорошую память как о самом русском императоре, предположительно сказавшем, что единственные надежные союзники России — ее армия и флот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник императору Александру III во дворе Мраморного дворца

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Памятник императору Александру III во дворе Мраморного дворца

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жена и трон — от брата Никсы

Александр Александрович не должен был оказаться на троне. Место императора было уготовано его старшему брату Николаю, тот получал «царское» воспитание и образование. Второй по старшинству великий князь готовился к военной службе и изучал инженерное дело. Кстати, в этом он повторял судьбу своего деда, Николая Павловича, который тоже был двухметровым великаном и не готовился на роль императора, но трон все-таки занял. Наставником юноши был генерал Борис Перовский. Считается, что брат Александра, внезапно умерший в возрасте 21 года от туберкулезного менингита, был бы лучшим императором России. Настолько он был умным и способным, хотя и более мягкосердечным, чем младший брат. Но судьба распорядилась иначе: цесаревича Николая не стало 24 (12-го по старому стилю) апреля 1865 года.

Некоторые сентиментальные историки пишут, что у смертного ложа брата будущий царь Александр якобы поклялся, что исполнит его просьбу и возьмет в жены его невесту Дагмар (полное имя — Мария София Фредерика Дагмар). На самом деле нет, это выдумка.

Будущий император не помышлял о датской принцессе: к тому моменту он был влюблен в наследницу знатного дворянского рода фрейлину Марию Мещерскую. Но жениться на русской княжне, которая рано лишилась отца, жила у тетки и не оправдывала династических ожиданий, будущий император уже не мог.

Александр даже записал в дневнике после смерти брата: «Было бы невыносимо, если бы не М. Э.».

Александр II приказал сыну взять в жены девушку, которая была невестой умершего брата, пусть и всего несколько месяцев. На организацию брака были затрачены огромные дипломатические усилия, запланированы политические союзы. Да и саму Дагмару нужно было «спасать». Теперь она становилась если не «вторым сортом», то отмеченной судьбой как несчастливая. Путь в лучшие монархические дома Европы девице был закрыт. Ей светило или остаться старой девой, или выйти замуж за совсем уж захудалого немецкого князька, притом из боковой и не правящей ветви династии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цесаревич Александр в Царском Селе (1866)

Фото: Иван Ностиц Цесаревич Александр в Царском Селе (1866)

Фото: Иван Ностиц

В апреле 1866 года цесаревич записал в своем дневнике: «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжелого положения и, если будет возможность, жениться на милой М. Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Dagmar, которую не могу любить и не хочу». Однако летом того же года Александр отправился в Данию «проведать» невесту покойного брата. Тогда же он написал отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога».

Семейная жизнь Александра и Марии складывалась хорошо, и все окружающие говорили о сердечной привязанности супругов друг к другу. В браке родилось шестеро детей. Первенца — будущего царя — назвали Николаем в честь его покойного дяди, Никсы, которому не довелось стать Николаем II. Правда, жены своей Александр, по слухам, побаивался. В историю императрица Мария Федоровна вошла под прозвищем Гневная: ее яростной критики опасались не только придворные, но и муж с сыновьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1878 год. Император Александр III с женой и детьми

Фото: Сергей Левицкий / wikimedia.org 1878 год. Император Александр III с женой и детьми

Фото: Сергей Левицкий / wikimedia.org

Реакция. Контрреформы

Когда Александр III пришел к власти, ему было 36 лет. Это случилось после гибели Александра II: отца убили народовольцы. Он умирал у Александра на глазах, истекая кровью, прикрытые шинелью ноги превратились в месиво. Несколько часов, проведенные у смертного одра, принесли будущему императору страх. Но еще и понимание, что трагический исход — итог попыток отца либерально реформировать Россию. Незадолго до смерти царь обсуждал проект Конституции.

Реформы его сына Александра историки обозначают как контрреформы, а его самого в учебниках привычно называют реакционером.

Одной из первых была образовательная контрреформа 1884 года. Тогда был издан новый Университетский устав, лишивший высшие учебные заведения автономии. Программы обучения были поставлены под государственный контроль, введены дополнительные экзамены. Ректоры и деканы назначались министерством просвещения, а не избирались из преподавателей, как раньше.

Контрреформа органов самоуправления 1890 года ограничила функции земств. Губернаторы получили возможность отменять решения земских собраний, снимать с должности избранных депутатов.

Городская контрреформа (Городовое положение) 1892 года ограничивала права городского населения. От участия в выборах в гордумы теперь устранялись не только рабочие массы, но и представители мелкой буржуазии. Имущественный ценз для участников политической кампании был существенно повышен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Ильи Репина «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» (1884–1886)

Фото: Илья Репин Картина Ильи Репина «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» (1884–1886)

Фото: Илья Репин

Александр считал деревни основой развития экономики. После отмены крепостного права только небольшая часть крестьянства смогла получить свободу. Большинство оставались в положении «временнообязанных». Причина — слишком высокие выкупные платежи, особенно в регионах с более дорогой плодородной землей.

Помимо этого, существовала большая подушная подать, что ухудшало положение деревень. Завершая реформу своего отца, Александр III отменил подать, снизил выкупные платежи, а также организовал крестьянский банк, где можно было получить ссуду на землю. Чтобы ограничить возросший отток сельских жителей в города, царь ввел запрет на выход крестьян из общины после завершения выкупа ими земли. Частоту земельных переделов в общинах государство также взяло под контроль.

«Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать»— это, пожалуй, самая знаменитая фраза императора-миротворца.

Были и другие высказывания, показывающие позицию царя, к примеру, «всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны». Или приписываемая ему крылатая фраза «Во всем свете у нас только два верных союзника — армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

«Я не боялся турецких пуль, и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране»,— сетовал император в 1881 году, когда переезжал в Гатчину, где провел почти все свое царствование. Кстати, удить рыбу, «пока Европа ждет», Александр III предпочитал именно там.

Русский царь

Принципы своей внутренней политики новый император обозначил уже в ходе коронации. Это стало заметно по утвержденному им меню праздничного обеда. Знающим людям бросился в глаза аскетический выбор блюд: похлебка, перловый суп, борщ, заливное из ершей и обычный стручковый горошек. Меню было абсолютно русским, довольно грубоватым и нарочито простонародным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1881 год. Император Всероссийский Александр III

Фото: Wikipedia / издательство Сытина / catalog.shm.ru 1881 год. Император Всероссийский Александр III

Фото: Wikipedia / издательство Сытина / catalog.shm.ru

Таким грубоватым и подчеркнуто русским, довольно скромным был и сам царь Александр III. Известно, что один из приближенных однажды увидел у императора заплату на штанах, когда тот нагнулся, чтобы поднять какой-то упавший на пол предмет. Царь не носил штаны из дорогих материалов. Он предпочитал одежды грубые, военного кроя. Будучи прост и невзыскателен в быту, нередко донашивал мундир, который давно пора было выбросить, а порвавшееся отдавал денщику на починку. Этой же практичностью продиктовано решение снизить количество регулярных царских балов до четырех в год, а также сократить штат двора и министерств.

При этом Александр III любил историю, живопись, сам в молодости неплохо рисовал. Император посещал выставки передвижников и покупал их работы за рекордные суммы. У царя было огромное собрание полотен, которое после его смерти стала основой для коллекции Государственного Русского музея. Тот и открылся под названием Русский музей Императора Александра III.

«Все, что прославило Россию, началось при Александре III… Для русской культуры он был, может быть, вообще самым лучшим из русских монархов»,— писал Сергей Дягилев.

О характере императора высказывался в начале его правления писатель Иван Тургенев, который, помимо «непритворного благочестия» царя, отмечал в нем русский характер. «Все, что о нем можно сказать, — это то, что он русский и только русский»,— писал Тургенев.

Премьер-министр Сергей Витте подтверждал, что «...у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений... Император Александр III был великий император... он обладал благороднейшим, — мало сказать, благороднейшим, — он обладал именно царским сердцем. Такое благородство, какое было у царя, могло быть только, с одной стороны, врожденным, а с другой стороны, не испорченным жизнью».

Александр III Миротворец совсем немного не дожил до 50 лет. Он умер от мочекаменной болезни, хотя всю жизнь остерегался терактов: был одержим личной безопасностью и защитой семьи после гибели отца. Но не избегал порой и шумных собраний. Единственное покушение на императора в 1887 году провалилось, а его участники, включая старшего брата Владимира Ленина Александра Ульянова, были казнены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москва, Красные ворота. Траурная похоронная процессия с телом императора Александра III (у церкви Трех Святителей) 30 октября 1894 года (по пути из Крыма в СПб)

Фото: Шерер, Набгольц и Ко Москва, Красные ворота. Траурная похоронная процессия с телом императора Александра III (у церкви Трех Святителей) 30 октября 1894 года (по пути из Крыма в СПб)

Фото: Шерер, Набгольц и Ко

Кстати, знаменитое крушение поезда в 1888 году под Харьковом терактом, скорее всего, не было (хотя и спровоцировало, по одной из версий, болезнь почек, от чего Александр и скончался в 1894 году). Поезд, возвращаясь из Крыма, шел со скоростью 68 км в час и был сильно перегружен. По легенде, самодержец удерживал крышу вагона от обрушения, чтобы дать выбраться членам семьи. Сегодня уже сложно установить не только это, но и точную причину аварии, в которой погибли более 20 человек, однако уцелела вся царская семья.

Анна Кашурина