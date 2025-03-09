В Кисловодске за 187 млн рублей отремонтировали пять подземных переходов

В Кисловодске отремонтировали сразу пять подземных переходов, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на администрацию города-курорта. Уточняется, что общая сумма, направленная на ремонт этих «подземок», составила 187 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным агентства, обновили три перехода на Первомайском проспекте и по одному — на пересечении улиц Кирова и Российской и у железнодорожного вокзала. Подрядчик заменил облицовку стен и потолков, установил спецподъемники для лиц с ОВЗ и новые ступени. Также в помещениях обновили освещение и расположили камеры видеонаблюдения. Кроме того, в обновленных объектах установили «фальшокна с видами на главные достопримечательности курорта».

Также в мэрии Кисловодска рассказали, что каждый переход сделан в индивидуальном стиле и связан с культурным наследием города. Представители подрядчика завершают уборку в помещениях. Идет подготовка к торжественному открытию подземных переходов.

Владимир Андреев