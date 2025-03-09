Глава СКР потребовал расследовать смерть жительницы Таганрога в больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возобновить производство по уголовному делу о смерти жительницы Таганрога в городской больнице. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, жительница Ростовской области пожаловалась ведомству, что ее сестре не оказали качественную медицинскую помощь в Таганроге. В ноябре 2022 года больной отказали в госпитализации без проведения необходимых обследований. В результате ее состояние ухудшилось, женщина была доставлена в реанимацию и там скончалась. По данным местных СМИ, она была беременна.

Следственное управление СК России по Ростовской области расследовало уголовное дело по факту смерти, однако расследование было приостановлено из-за проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

Господин Бастрыкин потребовал ускорить производство экспертизы и завершить расследование дела в кратчайшие сроки.

Кристина Федичкина