Глава СКР хочет знать, почему не ремонтируют автодорогу в Еланском районе

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе доследственной проверки и по доводам обращения жителей Еланского района о разрушении автодороги. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Доклад затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин. По факту обращения граждан следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку.

Ранее жители Еланского района Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, пожаловались на то, что ответственная за ремонт местных дорог организация исполняет свои обязанности ненадлежащим образом. Со слов граждан, социально значимая автодорога в течение многих лет разрушается, но ответственные лица бездействуют.

Павел Фролов